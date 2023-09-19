В Челябинске обсудили внедрение искусственного интеллекта в регионе

Правительство определило сферы для использования современных технологий

В Челябинске 19 сентября 2023 года состоялась дизайн-сессия ИИ-трансформации региона. Представители областных министерств и эксперты Сбера обсуждали сферы, в которых можно и нужно внедрять искусственный интеллект. Это позволит сделать жизнь южноуральцев проще, удобнее и комфортнее. Применяться ИИ может и в бизнесе. Все вместе это поможет социально-экономическому развитию Челябинской области, сообщает корреспондент информационного агентства «Первое областное».

Президент РФ Владимир Путин в июле этого года заявлял, что «за технологиями искусственного интеллекта — будущее, это не менее важно, чем атомные проекты СССР». Такие инновации дополнят цифровые решения, которые уже внедрены в Челябинской области. Все они делают жизнь удобнее. Это медицинские сервисы, видеонаблюдение на городских улицах и дорогах, чат-боты, определение свободных мест на парковках. Внедрены современные технологии и в сферах транспорта и ЖКХ.





«Искусственный интеллект — это уже не будущее, это наше настоящее. Возможности искусственного интеллекта будут только увеличиваться. Это составная часть всех современных технологий. Мы не можем проходить мимо. Давно применяем искусственный интеллект. В частности, в здравоохранении. Нам нужно двигаться дальше. Хочется, чтобы самые новые и современные технологии внедрялись в Челябинской области. Конкуренция растет, и наиболее технологичные регионы выбиваются в лидеры. Челябинская область — именно такой регион»,— отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Работа на сессии проходила в проектных командах, состоящих из представителей профильных министерств и ведомств. Участники рассмотрели сферы применения технологий искусственного интеллекта: образование, транспорт, городскую среду, строительство, здравоохранение, экологию, сельское хозяйство. Модераторами этих проектных команд выступали представители Сбера.







Одна из особенностей искусственного интеллекта — его возможность подстраиваться под человека, предоставлять персонифицированный сервис. Об этом рассказал Олег Артюгин, исполнительный директор — начальник центра развития технологий искусственного интеллекта во благо общества Сбербанка. По словам эксперта, ИИ может внедряться в сельском хозяйстве. В этом случае комбайны смогут двигаться самостоятельно и даже собирать информацию о почве и посадках. В этой же сфере ИИ способен прогнозировать урожайность.





Среди других примеров, приведенных Олегом Артюгиным, — использование искусственного интеллекта в медицине (разработка лекарств, предсказание риска инсульта, отслеживание гигиены в палатах), строительстве (надета ли каска на рабочем), промышленности (программирование роботов на нужные движения), городском хозяйстве (умные светофоры).





Затронули и вопрос беспокойства людей. Одни скептически относятся к искусственному интеллекту, другие переживанию за сохранность данным, третьи наслышаны о киберпреступлениях. Участники сессии сошлись во мнении, что важна безопасность систем ИИ. Что касается опасений людей о то, что их заменят роботы, то, как отмечают эксперты, с развитием технологий увеличивается количество рабочих мест. Ведь нужно настраивать системы.





«Челябинская область по итогам 2022 года вошла в пятерку лучших субъектов России по цифровой трансформации. Есть огромное количество примеров внедрения искусственного интеллекта, которые уже работают. Региональные власти уделяют большое внимание этой сфере, и Сбербанк готов поддерживать перспективные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. Внедрение искусственного интеллекта сопоставимо с процессом компьютеризации. Его развитие коснется практически каждого жителя страны. Применение ограничивается только законодательной базой. Как только появятся беспилотный транспорт, возможность упрощения процедур управления, это каждый человек почувствует на себе. Мне кажется, это будет совсем скоро»,— говорит председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Челябинской области.





Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли. Кроме того, банк участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Компетенции Сбера применимы как для простых граждан, так и для сектора госуправления.





Правительство Челябинской области и Сбер сотрудничают в нескольких сферах. Планируется внедрение цифровой платформы для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниям. Для этого будут использовать медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье». Кроме того, обсуждается возможность запуска проект «Карта жителя». На Петербургском международном экономическом форуме 2023 было подписано соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов для IT-сферы. В Челябинской области откроют кампус «Школы 21».