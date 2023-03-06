Челябинская область вошла в топ-5 лучших субъектов России по цифровой трансформации

В правительстве РФ подвели итоги в этой сфере за 2022 год

По итогам прошлого года Челябинская область заняла пятое место по России в рейтинге цифровой трансформации. Об этом в своем аккаунте "ВКонтакте" рассказал министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

По приведенному показателю Челябинскую область обогнали Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тульская и Белгородская области. На первом месте — республика Татарстан.

«Очень почетно принимать награду непосредственно от главных руководителей цифровизации страны в координационном центре правительства Российской Федерации. Это знак признания большой команде цифровой трансформации нашего региона и, конечно, значимая победа регионального Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития!», — поделился впечатлениями в соцсетях Александр Козлов.

Добавим, что цифровая трансформация затрагивает разные сферы жизни: здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды и так далее.