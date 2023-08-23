Челябинская область вошла в тройку лидеров по объему денежных вложений в цифровизацию школ

На реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» направили 1,68 млрд рублей

Челябинская область вложила в цифровизацию школ и колледжей 1,68 млрд рублей, обеспечив образовательные учреждения высокоскоростным интернетом, цифровыми библиотеками, видеоуроками, электронными дневниками. Регион вошел в тройку лидеров по объему направленных на оснащение услугами в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» средств, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«Начиная с 2020 года Челябинской областью получено 2,71% от общей суммы трансфертов из федерального бюджета, направленных субъектам РФ на создание „Цифровой образовательной среды“ в рамках национального проекта «Цифровая экономика», — сказали в КСП Челябинской области.

Первое место по объему направленных на реализацию проекта средств занял Башкортостан. Республика получила 3,8% от общей суммы трансфертов из федерального бюджета. Далее следует Челябинская область. В пятерку лидеров также вошли Саратовская область (2,5%, 1,56 млрд руб.), Алтайский край (2,4%, 1,55 млрд руб.) и Свердловская область (2,1%, 1,31 млрд руб.).

За три года регион оснастил 100% школ и организаций среднего профессионального образования высокоскоростным интернетом и обеспечил доступом к цифровым образовательным ресурсам с использованием ФГИС «Моя школа» (электронный дневник, цифровая библиотека, доступ к информационным системам, видеоуроки и т. д.).

Все школы области используют в работе «Информационно-коммуникационную платформу «Сферум».

«100% массовых социально значимых услуг (7 услуг) переведены в электронный вид, что обеспечивает доступность услуг в сфере образования. 520 школ и 83 организации среднего профессионального образования к 2024 году будут оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением», — добавили в КСП региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие региона 2023» отмечал, что развитие ИТ-сферы позволит сделать страну современной и конкурентоспособной. Это также дает возможность развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни, что само по себе — важный фактор социального благополучия.