Для жителей бесплатно: спорткомплекс в Карабаше в месяц посещают около 6,5 тысяч человек

Объект проверили полпред Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер.

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Два с половиной года назад в Карабаше был открыт новый многофункциональный спортивный комплекс. Его площадь составляет две тысячи квадратных метров. Также рядом располагается стадион площадью пять тысяч «квадратов». И в зимнее время там работает хоккейный корт.

Всего же в этом комплексе работает 12 секций. В среднем, в месяц их посещают около шести с половиной тысяч человек. И там отмечают, что для вех местных жителей занятия абсолютно бесплатны. Поэтому спортом там любят заниматься не только дети, но и абсолютно все возрастные группы. Каждый находит себе занятие по душе.

Этот карабашский многофункциональный спортивный комплекс сегодня, 21 февраля, в рамках рабочей поездки посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Тренеры спортцентра рассказали своим гостям, что и им, и детям заниматься в данном комплексе очень удобно.

«Раньше не было таких хороших условий. Детям приходилось заниматься в неотапливаемых залах, что зимой было очень сложно представить. Особенно в „не зимних“ видах спорта», — поделились тренеры спорткомплекса.

Этот объект является подразделением местного завода ЗАО «Карабашмедь». И все работники спортивного комплекса также получают от завода, именно поэтому занятия для местных жителей являются бесплатными.