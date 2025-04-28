Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны установили бесплатный проезд в электричках

Без билета также может проехать сопровождающий их человек

С 28 апреля по 31 декабря ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Челябинской области и их сопровождающие могут ездить бесплатно в пригородных поездах, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Для этого в кассе нужно предъявить паспорт, а также удостоверение участника Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Льгота положена только тем, кто отказался от пакета социальных услуг. При этом по федеральной льготе инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые предварительно выбрали такую услугу, могут ездить в электричках бесплатно круглый год.