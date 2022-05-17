В Челябинской области до конца 2022 года на популярном туристическом маршруте планируют установить туалеты и контейнерные площадки. Также смонтируют лестницу протяженностью 130 метров для подъема от берега реки Ай к Большим Айским притесам. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«В прошлом году была установлена смотровая площадка на Больших Айских притесах, а также лестница в Кургазакскую пещеру — самую известную и посещаемую на реке Ай. Инициативные предприниматели установили над обрывом подвесной мост, длина которого равна глубине пропасти и составляет 80 метров. Мост насчитывает 230 ступенек»,— рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.
Недавно в Челябинской области появилось новое туристическое направление — зимние сплавы. Туристов приглашали в путешествие по замерзшей реке Ай. Сплавляться предложили на специальной аэролодке, которая ездит по льду и воде. Сколько стоит прокатиться на ней и к чему готовиться перед путешествием, журналист Первого областного информагентства узнал у авторов зимних сплавов.