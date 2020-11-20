Для отдаленных районов Челябинска купили передвижной флюорограф-маммограф

Медицинский комплекс поможет выявлять пневмонию и рак.

В арсенале челябинских медиков появился передвижной флюорограф-маммограф. С его помощью можно диагностировать пневмонию и рак молочной железы. О такой покупке на деньги из городского бюджета в пятницу, 20 ноября, сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Понимаю, как важна своевременная и качественная диагностика заболеваний. Уже на следующей неделе флюорограф-маммограф начнет работать в новых микрорайонах города, а также в поселках, где в офисах врачей общей практики нет рентгенологического оборудования», — заявила Наталья Котова.

О приезде машины с диагностическим оборудованием поликлиники будут сообщать заранее, чтобы челябинцы смогли спланировать свой прием у врача. Само обследование будет бесплатным при предъявлении полиса ОМС.

График работы передвижного флюорографа-маммографа разместят в группе «Челябинск, не болей!».