6 важных изменений, которые коснутся южноуральских садоводов

Одно из новшеств закона — на садовых участках можно будет строить дома

У южноуральцев будет расти интерес к возделыванию земли на своих садовых участках. Такой прогноз озвучили в Челябинском региональном отделении «Союза садоводов России». К началу предстоящего огородного сезона председатель отделения Константин Толкачев в ходе пресс-конференции 1 апреля рассказал о законодательных изменениях 2022 года, которые коснутся каждого садовода.

С 1 января 2019 года бюрократические несоответствия и процедуры для садоводов облегчил новый федеральный закон № 217. В 2022 году в него внесены поправки, которые начнут действовать в ближайшее время. Константин Толкачев выбрал шесть, на его взгляд, самых значимых и рассказал о них подробнее.

Оформление права общей долевой собственности

Поправка в закон определяет, что 2/3 членов садового некоммерческого товарищества могут решить: брать ли на баланс СНТ объекты общей долевой собственности. Это могут быть переулки, проулки, сети, трансформаторные будки, контейнерный площадки и другие инфраструктурные объекты на территории садов. Ранее для этого требовалось согласие всех собственников участков.

Размер взносов станет понятным

В уставе каждого СНТ теперь обязательно будет прописана формула расчета членского взноса.

«Единой формулы нет. Видимо, ее должны разработать члены правления товарищества. Но каждый садовод должен понимать, почему он платит по 5 тысяч рублей, а его сосед, например, по 6 тысяч. На что делить смету — на членов, на участки, на сотки — необходимо определить, но изменения должны быть внесены в устав», — пояснил Константин Толкачев.

Поставить участок на учет в Россреестр можно в частном порядке

Нередко из-за формальных признаков того, что СНТ не существует (например, председатель не отчитывался в ФНС), налоговая и регистрационная служба исключили некоторые товарищества из Росреестра. Теперь законодатели будут принимать решения о том, чтобы люди из исключенных из Росреестра товариществ могли поставить на учет свой участок. Для этого необходимо отмежевать землю.

Определен срок принятия заявления в товарищество

Ранее закон не определял срок рассмотрения заявления о принятии нового садовода в товарищество. Теперь такое заявление члены правления должны рассмотреть в 30-дневный срок. И не придется год ждать следующего общего собрания, чтобы стать членом СНТ.

Выбрать председателя СНТ можно будет в ходе электронного голосования

«Законодатель предложил ввести электронное голосование на общем собрании. Пока неясно, каким образом оно будет осуществляться: через портал госуслуг или на сайте каждого СНТ», — прокомментировал Константин Толкачев.

На садовых участках можно строить дома

Местные власти могут признать садовый дом жилым домом и жилой дом — садовым.

«Многие садовые товарищества были образованы на землях сельхозугодий или совхозов. 217-й закон разрешил прописку в садовых домах, но не устранил несоответствия с земельным кодексом, который не давал право построить дом на таких участках. Теперь противоречия устранены», — отметил Константин Толкачев.

На садовых земельных участках можно будет строить садовые либо жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. А на огородных земельных участках можно будет возводить только хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и урожая. Строить дома — нельзя.



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