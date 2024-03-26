Для Магнитогорска закупили 13 новых автобусов и 7 трамвайных вагонов

Об изменении в работе муниципального транспорта отчитался глава города

В Магнитогорске при поддержке губернатора Челябинской области продолжается возрождение автобусного парка. В этом году по городу будут курсировать 13 новых автобусов. А также было куплено 7 трамвайных вагонов. Отчет главы Сергея Бердникова перед депутатским корпусом опубликовали на сайте городского Собрания депутатов.



Автобусный парк в Магнитогорске начали обновлять в прошлом году. По городу по двум маршрутам уже курсируют 13 новых автобусов с частично заниженным уровнем пола.

«В настоящее время в город поступили еще 13 новых автобусов, которые будут задействованы на еще трех маршрутах, разработанных в соответствии с пожеланиями магнитогорцев», — сказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В городе также обновляют трамваи — было куплено семь вагонов, два из которых низкопольные.

«С учетом поставок прошлых лет к концу года по городу будут ездить 124 новых трамвая — парк обновлен практически полностью, остались единицы трамваев старого образца, которые выходят в рейс», — отметил Бердников.

По регулируемым тарифам в городе действует единый электронный билет. Его стоимость в муниципальном транспорте составляет 22,5 рубля. Магнитогорцы в течение 60 минут могут бесплатно пересесть на другой транспорт (при регулируемом маршруте) при оплате транспортной или банковской картой.

Тем временем в Челябинске проходит обкатку новый трехсекционный трамвай «Кастор». 70% комплектующих 25‑метрового вагона произведены предприятиями Южного Урала. К его производству Усть-Катавский вагоностроительный завод приступил после трехлетнего перерыва.