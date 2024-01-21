Более 100 электронных табло установят на трамвайных остановках Магнитогорска в 2024 году

Первые табло появились в городе осенью прошлого года

До конца 2024 года на остановках общественного транспорта в Магнитогорске планируют установить 109 электронных табло, которые показывают номер маршрута и время прибытия автобуса или трамвая на конкретную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт».

«В дополнение к уже установленным в октябре информационным табло были установлены еще семь на перекрестках улиц Советской и Труда, проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина. С 15 января эти табло работают в режиме тестирования и отладки. В дальнейшем будет производиться планомерная установка табло на остановках общественного транспорта. До конца 2024 года в планах установить еще 109 единиц»,— уточнили на предприятии.

Первые табло установили на некоторых остановках в октябре 2023 года в рамках эксперимента. На пресс-конференции по итогам года мэр Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что эксперимент удался, горожане оценили табло, и работа по их установке продолжится.