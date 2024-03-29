Автобус из Копейска в Челябинск с 1 апреля изменит маршрут движения

Первый рейс будет выдвигаться в 5:50

С 1 апреля автобус № 125 из Копейска (автовокзал) в Челябинск (железнодорожный вокзал) изменит маршрут движения. Первый рейс будет отправляться в 5:50, последний — в 22:00 ежедневно, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.



С 1 апреля маршрут переводят на регулируемый тариф. Автобус будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы.

«20 автобусов малого класса будут ходить каждые 7—14 минут в будни и каждые 10—15 минут в выходные», — сказали в пресс-службе.

У пассажиров должна быть возможность оплачивать проезд по безналичному расчету и транспортными картами, а также они должны видеть автобусы малого класса на сервисах 2ГИС и «Яндекс. Картах».

Маршрут будет обслуживать перевозчик ООО «Новые дороги» (руководитель Александр Полянин). Информацию о маршруте можно уточнить по телефонам +7 351 723-08-86 и +7 351 723-08-87.

С 1 ноября этот транспорт планируют заменить на автобусы среднего класса с повышенными требованиями.

Напомним, в начале апреля на маршрут № 22А «Александра Шмакова — ЧКПЗ» выйдут 22 новых автобуса.