Челябинская область сможет закупить 81 новый современный автобус на газомоторном топливе. Машины поступят в регион поэтапно — с 2022 по 2024 год, сообщили в региональном Миндортрансе.
В апреле 2022 года министерство направило заявку в Минтранс РФ, чтобы получить средства на обновление подвижного состава общественного транспорта (по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»). Участие в конкурсе принимали 48 субъектов РФ, среди которых заявка Челябинской области заняла пятое место.
«Это позволит приобрести 81 автобус большого класса, работающий на газомоторном топливе, для Челябинской городской агломерации. В 2022 году будет приобретено 16 автобусов большого класса, в 2023-м — 15 и в 2024 году — 50 таких автобусов. По условиям конкурса новые автобусы должны работать на магистральных маршрутах по регулируемому тарифу», — уточнили в ведомстве.
Перевозчик сам закупает транспорт на льготных выгодных условиях: 55% от средней стоимости транспортного средства оплачивается перевозчиком, а 45% компенсируется из средств федерального бюджета.
Занять лидирующую строчку в рейтинге регионов, которые получили средства на обновление общественного транспорта, позволила проводимая в области транспортная реформа, отмечают в Миндортрансе.
Напомним, в Челябинской агломерации (сейчас в нее входят Челябинск, Копейск и Сосновский район) с 2022 года началась реализация первого этапа транспортной реформы. Он предполагает, что с 1 января 2022 года изменится ряд действующих маршрутов и появятся новые.
Ранее в Челябинск уже поставили 157 автобусов на газомоторном топливе, закупленных по федеральному проекту «Чистый воздух». Планируется продолжить обновление трамвайного парка с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Также благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы.