Для Челябинской области закупят 81 новый автобус на газомоторном топливе

Миндор региона получит на приобретение машин федеральные средства

Челябинская область сможет закупить 81 новый современный автобус на газомоторном топливе. Машины поступят в регион поэтапно — с 2022 по 2024 год, сообщили в региональном Миндортрансе.

В апреле 2022 года министерство направило заявку в Минтранс РФ, чтобы получить средства на обновление подвижного состава общественного транспорта (по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»). Участие в конкурсе принимали 48 субъектов РФ, среди которых заявка Челябинской области заняла пятое место.

«Это позволит приобрести 81 автобус большого класса, работающий на газомоторном топливе, для Челябинской городской агломерации. В 2022 году будет приобретено 16 автобусов большого класса, в 2023-м — 15 и в 2024 году — 50 таких автобусов. По условиям конкурса новые автобусы должны работать на магистральных маршрутах по регулируемому тарифу», — уточнили в ведомстве.

Перевозчик сам закупает транспорт на льготных выгодных условиях: 55% от средней стоимости транспортного средства оплачивается перевозчиком, а 45% компенсируется из средств федерального бюджета.

Занять лидирующую строчку в рейтинге регионов, которые получили средства на обновление общественного транспорта, позволила проводимая в области транспортная реформа, отмечают в Миндортрансе.

Напомним, в Челябинской агломерации (сейчас в нее входят Челябинск, Копейск и Сосновский район) с 2022 года началась реализация первого этапа транспортной реформы. Он предполагает, что с 1 января 2022 года изменится ряд действующих маршрутов и появятся новые.

Ранее в Челябинск уже поставили 157 автобусов на газомоторном топливе, закупленных по федеральному проекту «Чистый воздух». Планируется продолжить обновление трамвайного парка с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Также благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы.