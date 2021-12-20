В Челябинске на линию вывели 42 новых экологичных автобуса

Всего город получил 157 машин на газомоторном топливе

В понедельник, 20 декабря, в Челябинске на линию выведут 42 новых автобуса. Об этом председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров сообщил на аппаратном совещании в администрации города.

«В город поступили все 157 газомоторных автобусов — ЛиАЗов и „Волгабасов“ в рамках национального проекта „Чистый воздух“. Сегодня, 20 декабря, планируется выпустить на линию 42 новых автобуса. На 133 машинах уже установлена система видеонаблюдения. Часть автобусов также оборудовали бескондукторной системой оплаты проезда», — доложил Ринат Кучитаров.

Напомним, Челябинская область стала первым регионом, который по программе «Чистый воздух» получил средства на обновление автопарка. На эти цели было выделено 2 млрд рублей, и теперь жители будут ездить на современных и экологичных автобусах. Первая партия из 15 новых ЛиАЗов и «Волгабасов» поступила в областной центр еще в сентябре.



Новые автобусы укомплектованы таким образом, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно во время поездки, в салон обеспечен доступ маломобильным пассажирам.

В Челябинске, по данным регионального Миндортранса, разработана глобальная программа: до конца года в город поступят 30 новых трамваев, в следующем году — 40 современных троллейбусов.