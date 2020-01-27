Поучаствовать в реорганизации общественного транспорта предложили южноуральцам

Миндортранс ждет предложений по разработке схемы агломерации «Большой Челябинск».

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Миндортранс предложил южнойральцам принять участие в разработке транспортной схемы агломерации Большой Челябинск. Она призвана реорганизовать работу общественного транспорта областного центра, Копейска и Сосновского района. Свои предложения по этому поводу могут высказать и жители области.

Для того, чтобы поделиться своими мыслями, необходимо заполнить небольшую форма на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Также предложения можно направлять на электронную почту BigChe@mindortrans74.ru, указывая в теме письма „Большой Челябинск“»,

— добавили в Миндортрансе.

В ведомстве также заверили, что все поступившие обращения будут обработаны и учтены при разработке новой транспортной схемы.