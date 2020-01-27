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Миндортранс предложил южнойральцам принять участие в разработке транспортной схемы агломерации Большой Челябинск. Она призвана реорганизовать работу общественного транспорта областного центра, Копейска и Сосновского района. Свои предложения по этому поводу могут высказать и жители области.
Для того, чтобы поделиться своими мыслями, необходимо заполнить небольшую форма на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
«Также предложения можно направлять на электронную почту BigChe@mindortrans74.ru, указывая в теме письма „Большой Челябинск“»,
— добавили в Миндортрансе.
В ведомстве также заверили, что все поступившие обращения будут обработаны и учтены при разработке новой транспортной схемы.