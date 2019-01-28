/ Больше никаких дров: в село Чукса провели голубое топливо

Теперь к газу может подключиться 51 дом.

Продолжается активная газификация Пластовского района. Ранее мы писали, что завершилось подключение газа в городе Пласт, теперь настал черед села Чукса. На сегодняшний день уровень газификации района — 68%.

Газификация Челябинской области — это одно из важных направлений деятельности власти, обозначенное губернатором региона Борисом Дубровским. Пластовский район в числе лидеров в части доступности этого вида топлива для населения. После ввода в строй газовой сети в Чуксе муниципальным властям осталось газифицировать только четыре поселения. — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын.

7,5 километров газопровода провели из соседнего села Кочкарь. Это позволит 51 дому подключиться к голубому топливу. Восемь домов уже воспользовались этой возможностью. Одним из жителей, подключившихся к газу, стал Сергей Маслов.

Раньше для отопления дома приходилось использовать дрова. За зиму уходило два грузовика дров. Электроотоплением мы почти не пользовались из-за дороговизны. С приходом газа в наш дом поддерживать тепло станет не только дешевле, но и удобнее — не нужно постоянно следить за очагом. — делится эмоциями Сергей Маслов.

В 2019 году на подключение Пластовского района к голубому топливу направлено 10 миллионов рублей. Это позволит провести газопровод к селам Старый Кумляк, Новый Кумляк и Кукушка.