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/ В городе Пласт завершилась газификация

В городе Пласт завершилась газификация

278 домов подключили к голубому топливу.
сегодня в 11:21
  |  Общество

Этот Новый год жители Пласта будут встречать с «обновкой»: завершилась газификация целого города. В последних домах без газа очень ждали, когда они смогут подключиться к голубому топливу.

До того, как подключили газ, приходилось заготавливать дрова, все делать самим. По утрам нужно было встать в пять утра, чтобы затопить дровами печь. И после обеда снова топить. Сегодня уже ничего делать не нужно было, дрова теперь понадобятся только для бани. — поделилась радостью с сайтом «Первый областной» жительница Пласта Валентина Рытикова.

Население ждало этого момента очень давно, потому что отапливать дом дровами — дорого, а если колоть дрова самим, еще и физически тяжело.

Сегодня мы будем запускать газ, это 12-я очередь города Пласта, она является завершающей в газификации города. Возможность подключения к газу получат 278 домовладений. Сегодня будут подключены от 4 до 6 домов, там люди, которые уже сделали внутреннюю разводку, потом подключение планово будет продолжаться. — прокомментировал сайту «Первый областной» заместитель главы Пластовского района Андрей Пестряков.

Это последний этап по газификации Пласта, далее останутся только небольшие участки, которые предусмотрены для строительства новых домов. Там работа будет вестись в штатном режиме. В Пластовском районе, в селе Чукса, построен еще один объект, подключение которого пройдет уже после Нового года.

На данный момент Челябинская область газифицирована на 75%.

Это серьезный показатель, мы лучшие в УрФО, одни из лучших в стране. Это не случайно, потому что губернатор региона уделяет много внимания возможности использования голубого топлива, поскольку это совершенно другой уровень жизни, уровень комфорта. И в 2018 году было выделено более 500 миллионов рублей на программу газификации, в следующем году по Челябинской области эта программа будет продолжаться, губернатор увеличил финансирование: более 700 миллионов рублей будет направлено на эти цели. — рассказал сайту «Первый областной» первый заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Помимо вопросов газификации, в области уделяют пристальное внимание и благоустройству территорий, не только маленьких дворов, но и больших общественных пространств. В регионе активно реализуется федеральная программа «Комфортная городская среда».

Надо сказать, что программа «Комфортная городская среда» для нас, жителей малых городов, важна, потому что жители должны жить в комфортных условиях. То, что губернатор области и правительство приняли участие совместно с федеральной программой «Комфортная городская среда», это важно и результативно, потому что, в первую очередь, это финансовые возможности, которые позволяют благоустроить город. — прокомментировал сайту «Первый областной» глава Пластовского района Александр Неклюдов.

На благоустройство пространств в Челябинской области в 2018 году был направлен миллиард рублей. В 2019 году на эти нужды выделят аналогичную сумму.

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