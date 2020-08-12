1 сентября за парты сядут школьники Челябинской области

В школах продолжат соблюдать все эпидемические нормы.

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Родители всего региона обеспокоены, как и когда начнется учебный год для их детей. В условиях пандемии коронавируса все школьники и студенты России были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Образование дети получали дома, что добавило нагрузку и на родителей. Тем не менее, сегодня, 12 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер успокоил южноуральцев.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Трехгорный заявил, что все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Напомним, Челябинская область вошла в число 13 регионов, в которых в новом учебном году будет введен экспериментальный проект по внедрению целевой модели «цифровой образовательной среды». Тем не менее, это не значит, что школьники лишатся традиционного образования.

«Дистанционное обучение — это опосредованное обучение, когда обучающиеся и педагоги не находятся в прямом контакте. А дистанционные образовательные технологии — несколько другое. Это целый комплекс, настраиваемый под каждого ребенка. Индивидуализация играет важную роль», — рассказала ранее «Первому областному» Елена Коузова, первый заместитель министра образования Челябинской области.

Кроме того федеральный минобр одобрил и проведение традиционных линеек 1 сентября. Главным требованиям к образовательным учреждениям будет соблюдение всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.