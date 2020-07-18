Академическая стипендия может вырасти до размера МРОТ

Такую возможность прорабатывают в федеральном министерстве науки и высшего образования.

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Студенческая академическая стипендия может вырасти до уровня МРОТ. Такую возможность прорабатывает федеральное министерство науки и высшего образования, сообщает ТАСС.



В 2020 году МРОТ составляет 12 130 рублей. По данным министерства, средняя стипендия по России в сентябре 2019 года составляла 2 980 рублей. В минобр заявили, что для увеличения выплат студентам потребуются повышение объёма ассигнований федерального бюджета.

«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ»,— сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобрнауки России.

Также министерством проведена работа по расчету дополнительной потребности на финансовое обеспечение государственных социальных стипендий. Ведомством заявлена дополнительная потребность в средствах бюджета на обеспечение государственных социальных стипендий в объёме равном около 8 миллиардов рублей. Предложение было внесено в рамках изменений в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».