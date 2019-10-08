Главгосэкспертиза одобрила поправки в проекте реконструкции аэропорта «Челябинск»

Корректировками предусмотрено два этапа строительства.

Послушать 00:00

Проект строительства терминалов внутренних линий нового комплекса в аэропорту Челябинска прошел процедуру доработки. Главгосэкспертиза России одобрила корректировки.

В мае 2019 года челябинский аэропорт был назван в честь Игоря Валерьевича Курчатова. На сегодня авиа-ворота столицы Южного Урала принимают и отправляют самолеты в крупнейшие города России и мира. В следующем году в Челябинске пройдет часть мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Именно в рамках подготовки к этим событиям была начата масштабная реконструкция аэропорта.

«Корректировкой проекта терминала, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено разделение строительства на два этапа. В ходе первого строится Центральная распределительная подстанция, в ходе второго — пассажирский терминал с сопутствующими зданиями и сооружениями», — сообщили в Главгосэкспертизе.

Доработанный проект предполагает и другие изменения. К примеру, была разработана перепланировка помещений основного и дополнительного технологических назначений, служебных помещений. Была значительно увеличена парковочная зона.

«Коллапс на парковке, говорите. Места хватит всем, шлагбаумов на въезде-выезде — тоже. Станет ли парковка бесплатной? Нет. Потому что в этом случае и начнется коллапс», — сообщает официальный телеграм-канал «Аэропорт Курчатов».

В скорректированном проекте также предусмотрено изменение конструкции козырька, высоты ферм, по-другому расположатся горизонтальные связи по покрытию стен здания терминала и точки присоединения к электрическим сетям 10 кВ. Решения по трассировке сетей наружного инженерного обеспечения доработают.

«Строительство проводится в условиях действующего аэропорта. Участок застройки расположен западнее от старого аэропортового комплекса и примыкает к перрону. Прогнозные расчеты показывают, что к 2025 году пропускная способность нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова должна составить не менее 1 млн 982 тыс. пассажиров в год», — сообщают в Главгосэкспертизе.

Эксперты Главгосэкспертизы ранее одобрили проект реконструкции объектов федеральной собственности, расположенных на территории аэропорта, в который внесли корректировки.