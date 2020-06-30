«Дико обсуждать, что важнее»: эксперты прокомментировали строительство детского хирургического корпуса в Челябинске

Алексей Текслер подтвердил намерение о возведении здания.

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Эксперты прокомментировали решение губернатора Челябинской области о строительстве хирургического корпуса на территории Челябинской детской клинической больницы. Глава региона заявил, что здание жизненно необходимо, так как в приоритете здоровье детей, их будущее. В то же время необходимо сохранить лес, позаботиться об окружающей среде и постараться найти компромисс. Лидеры мнений обозначили свою позицию по данной ситуации и предложили пути разрешения конфликта.

Главный врач ЧОДКБ Галина Киреева считает, что построить полноценный новый корпус в отдельном месте, не нанося ущерб лесу, отличная идея, однако есть множество факторов и нюансов, из-за которых сделать это невозможно. Детская больница напрямую зависит от Перинатального центра, Станции переливания крови и Онкоцентра, которые должны находиться вблизи. Кроме того, в медгородке расположена вертолетная площадка: с помощью санавиации за считанные минуты пациентов доставляют из самых отдаленных точек региона.

«Бывают случаи, когда неонатальные хирурги буквально дежурят у палаты и сразу после рождения забирают ребенка в ЧОДКБ на срочную операцию. Сейчас путь ребенка от ОПЦ до ЧОДКБ занимает ровно три минуты. Увеличение же этого пути принесет неизбежные риски для новорожденного. Известно, что у младенцев совершенно иная терморегуляция: они плохо „держат“ температуру. Любое же охлаждение ребенка на один градус повышает летальность на 50%. Это страшные цифры, реализацию которых в жизни мы не должны увидеть. Поскольку в ЧОДКБ доставляют самых „сложных“ детей, в том числе после ДТП и падений из окон, экстренная доставка крови — жизненно необходимый пункт. Стоит также отметить, что некоторые компоненты крови сохраняют свои свойства в течение 20 минут с момента разморозки», — рассказала главврач больницы Галина Киреева.

Опасения по поводу вырубки реликтового леса и угрозы городскому бору развеял заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Полтора гектара территории требуется под строительство вместе со всеми коммуникациями и подъездными путями.

«На остальной территории, которая по нормативам также отходит больнице, лес сохранят нетронутым. При этом деревья, которые можно будет пересадить с застраиваемой территории, высадят в бору. А крупномеры, которые придется спилить, будут компенсированы в двукратном размере», — прокомментировал Виталий Безруков.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что новые больницы и самостоятельные медицинские объекты нужны региону. Однако существует ряд аспектов — медицинский, бытовой и социально-психологический — которые возможно реализовать при строительстве нового корпуса. При этом сократить сроки и сэкономить драгоценное время.

«И мне кажется, это даже дико обсуждать, что важнее. И неправильно использовать экологическую тематику, которая, безусловно, очень актуальна для нашего города. Важно делать компенсацию деревьев и вообще важно наш город озеленять. Внимание к бору позволит не только компенсировать, а также привести его в порядок. Обидно, что обсуждаем, по идее выбираем давать детям шанс или не давать. Все слова, что необходимо строить отдельную больницу, это, конечно, справедливо, но здесь уже есть для строительства деньги. И мы в этих протестах, по сути, уже больше года потеряли. Это очень много для детей, которые сражаются за свою жизнь вместо того, чтобы радоваться жизни и радовать своих родителей», — подчеркнула Евгения Майорова.

Напомним, неделей ранее губернатор Алексей Текслер подтвердил решение о строительстве детского хирургического корпуса на территории ЧОДКБ. На его возведение из федерального бюджета направят около 4,5 миллиардов рублей. Спорный вопрос возник между общественниками и горожанами. Одни выступали за сохранения леса, другие — за строительство. Проблема в том, что оба аспекта важны и неразделимые.