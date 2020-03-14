Аукцион по отлову бродячих животных объявили в Челябинске

Цена контракта — 14 миллионов рублей.

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В Челябинске объявлен аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2020 год. Согласно данным сайта Госзакупок, начальная цена контракта составила 14 миллионов рублей.

До 25 декабря подрядчик будет обязан осуществлять отлов за 3,9 миллионов рублей. Ответим, что процесс будут фиксировать на видео. Усыплять животных запрещено.

Аукцион на десять миллионов предусмотрен для работы приюта для животных. Он должен будет располагаться не более чем в 500 км от города.

Добавим, что заявки принимаются до 20 марта.