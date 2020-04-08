Очного обучения даже в маленьких сельских классах в Челябинской области не будет

Необходимо соблюсти все меры обязательной самоизоляции.

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В Челябинской области ученики и их родители, посещающие сельские школы жалуются на то, что во время дистанционного обучения возможностей получать знания намного меньше. Многие даже предлагают возобновить очное обучение в школах.

«Что касается перевода школ в очный режим занятий, я считаю, что такие решения были бы преждевременны. Здоровье важнее. Многие говорят, что у нас всего 30 с небольшим заболевших, давайте все будем работать и учиться. Мы что хотим, чтобы у нас было 30 тысяч заболевших? Превентивные меры нужны для того, чтобы не было много заболевших. Садиться на карантин, когда все заболеют, неправильный путь. Лучше сейчас пересидеть. Да, мы понимаем, неполноценно, но пообучаемся дома. По учебнику, с родителями, по телефону с педагогом. В этом ничего страшного нет», — подчеркнул министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Для того, чтобы связаться с учителем можно использовать любой доступный способ. Если у семьи нет подключения к интернету, необходимых гаджетов, то можно просто созваниваться с педагогами.