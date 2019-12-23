Деятели культуры в Челябинской области получили государственные награды

Дипломы лауреатам вручил глава региона Алексей Текслер.

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В Челябинской области деятелям культуры и искусства вручили государственные награды. Лауреатов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На награждение были приглашены выдающиеся работники искусства и культуры со всего региона. О том, как сложно было сделать выбор, рассказал глава Минкульта Челябинской области Алексей Бетехтин.

«Эта государственная награда, в Челябинской области присуждается в сфере искусства и культуры раз в год губернатором лучшим деятелям искусства. Отбор идет многоступенчатый, он длится около полугода. Участвуют различные учреждения, мы пытаемся соблюдать баланс между городом и селом. Попытались охватить всю сферу культуры», — отметил Алексей Бетехтин.

Алексей Текслер, поздравляя деятелей культуры, подчеркнул, что в 2019 году много средств и сил в области было направлено на развитие этой сферы.

«Уходящий год в России был годом театра и я часто общался с артистами, режиссерами, уверяю вас, в этом году была масштабная государственная поддержка направлена. Мы будем и в следующем году направлять финансирование на поддержание помещений муниципальных театров», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поздравил библиотекарей, музейных работников, художников, писателей, поэтов и артистов с достижениями в области искусства и культуры, а также поблагодарил за вклад, который они ежедневно вносят в культурное развитие Южного Урала.