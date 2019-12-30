Алексей Текслер вручил премии губернатора в сфере национальной политики

В Челябинской области это делается впервые.

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Присуждение премии — это отметка высокой значимости работы в сфере национальных отношений. Этот труд требует больших духовных, физических сил и полной самоотдачи. На 10 премий претендовали 67 человек: представители конфессий, национально-культурных объединений, члены ассамблеи народов Челябинской области, ученые-краеведы, педагоги, журналисты, все, кто хранит и приумножает наше духовное богатство.

«Благодаря такой деятельности активно ведется работа на научно-просветительских площадках, выходят статьи, издаются книги, восстанавливаются исторические здания, самое важное — сохраняются традиции», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что важно вовлекать в эту работу молодежь, чтобы новое поколение знало о своем национально-духовном наследии.