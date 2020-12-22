Южноуралец Дима Ащепков стал знаменитым, когда во время встречи с финалистами конкурса «Доброволец России» Владимир Путин «вытянул» его шар с благотворительной «Елки желаний». Мальчик просил у Деда Мороза посмотреть рабочее место президента в Кремле и прокатиться на коньках с главой государства. И вот его мечта стала явью.
«Дима, привет! Нравится тебе? Ты был в Москве раньше?» — спросил мальчика Владимир Путин.
«Не был», — смутился наш паренек.
В качестве тренера на лед с Владимиром Путиным и парнишкой вышел олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира хоккеист Валерий Колесников.
Дима Ащепков особый ребенок. В возрасте 11 месяцев ему поставили страшный диагноз — рак крови. Сначала мальчика лечили челябинские доктора, а потом семья решила ехать в Израиль. Однако услуги иностранной клиники были Ащепковым не по карману. Тогда для помощи мальчику в ледовой арене был организован благотворительный матч, инициаторами которого выступили Евгений Кузнецов, Евгений Медведев и хоккейный клуб «Трактор». И вот уже шестой год у девятилетнего Димы болезнь находится в стадии ремиссии.
Перед поездкой к Владимиру Путину Дима провел тренировку с игроками «Трактора». На коньках в семье Ащепковых катаются все. Но тренировку с президентом России наверняка будут вспоминать как одну из лучших.