Девятилетний челябинец Дима Ащепков вышел на лед с Владимиром Путиным

Тренировку на Красной площади для них провел чемпион мира

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Владимир Путин исполнил желание девятилетнего мальчика из Челябинской области. Вечером 21 декабря президент прокатился с ним по катку на Красной площади.Южноуралец Дима Ащепков стал знаменитым, когда во время встречи с финалистами конкурса «Доброволец России» Владимир Путин «вытянул» его шар с благотворительной «Елки желаний». Мальчик просил у Деда Мороза посмотреть рабочее место президента в Кремле и прокатиться на коньках с главой государства. И вот его мечта стала явью.

«Дима, привет! Нравится тебе? Ты был в Москве раньше?» — спросил мальчика Владимир Путин.

«Не был», — смутился наш паренек.

В качестве тренера на лед с Владимиром Путиным и парнишкой вышел олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира хоккеист Валерий Колесников.

Дима Ащепков особый ребенок. В возрасте 11 месяцев ему поставили страшный диагноз — рак крови. Сначала мальчика лечили челябинские доктора, а потом семья решила ехать в Израиль. Однако услуги иностранной клиники были Ащепковым не по карману. Тогда для помощи мальчику в ледовой арене был организован благотворительный матч, инициаторами которого выступили Евгений Кузнецов, Евгений Медведев и хоккейный клуб «Трактор». И вот уже шестой год у девятилетнего Димы болезнь находится в стадии ремиссии.

Перед поездкой к Владимиру Путину Дима провел тренировку с игроками «Трактора». На коньках в семье Ащепковых катаются все. Но тренировку с президентом России наверняка будут вспоминать как одну из лучших.