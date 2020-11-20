В Городском саду имени Пушкина откроется каток

Он начнёт свою работу в эту субботу.

В Челябинске начинает свою работу каток. Его открытие состоится уже в эту субботу, 21 ноября, в Городском саду имени Пушкина. Об этом сегодня, 20 ноября, сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе управления культуры областной столицы.



«Завтра, 21 ноября, в 12:00 в Городском саду им. А. С. Пушкина начнет свою работу каток. Работа проката катка осуществляется с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора»,— рассказали «Первому областному» в Управлении культуры Челябинска.

Напомним, на днях в Челябинске представили концепцию ледового городка — 2021, который появится в центре города на площади Революции. Его основная тематика — космос и 60-летний юбилей полёта Юрия Гагарина. О том, какие скульптуры и горки появятся в ледовом городке этой зимой, — в материале «Первого областного».