Увидеть Красную площадь и пообщаться с президентом: Дима Ащепков рассказал, какой вопрос хочет задать Владимиру Путину

Накануне глава государства пообещал исполнить мечту 11-летнего южноуральца.

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 декабря, пообещал исполнить мечту Димы Ащепкова — 11-летнего мальчика из Челябинска, который страдает лейкозом. Южноуралец обратился к президенту с необычной просьбой — покататься с ним на катке на Красной площади, на что получил согласие. Уже сейчас Дима и его семья готовятся ко встрече с главой государства. Мальчик учится увереннее стоять на коньках и готовит Владимиру Путину подарок. Что именно Дима Ащепков хочет подарить президенту? Об этом мальчик рассказал в эксклюзивном интервью «Первому областному.



С Димой Ащепковым удалось пообщаться в парке Терешковой, где совсем недавно начал работать каток. Именно здесь он готовится к поездке в Москву. Как признался сам мальчик, он планирует подарить президенту рисунок. На нём будет изображена Красная площадь. При этом Дима Ащепков рассказал, что рисунок для Владимира Путина будет одним из первых. Также в планах 11-летнего южноуральца — задать главе государства несколько вопросов.

«Я хочу покататься с президентом, и увидеть как он работает. Каток понравился тем, что там необычно. Президенту готовлю подарок, нарисую рисунок»,— рассказал Дима Ащепков.

Случившееся с Димой в семье считают самым настоящим новогодним чудом. Как признался отец мальчика Андрей Ащепков, о том, что исполнилась мечта его сына, они узнали от друзей. Также мужчина отметил, что коньками увлечён не только Дима, но и вся его семья.

«Это Новогоднее волшебство. Год назад увидели по телевидению „Мечтай со мной“, супруга написала на электронную почту письмо и забыли даже, не помнили об этом. Вчера нам стали звонить друзья, говорить, что Диму приглашают куда-то. Это просто волшебство, какая-то удача, я рад за сына, все дети тоже, дают напутствия. У нас вся семья катается на коньках. Катаемся в основном в дворце Скобликовой, вся семья любит кататься. Он увидел на Красной площади каток. Во-первых, это Владимир Путин, он для него авторитет, ну и второе, это покататься с президентом»,— отметил папа Димы Андрей Ащепков.

Кроме коньков у Владимира Путина и Димы есть одно общее увлечение — дзюдо. Мальчик, как рассказал глава семейства Андрей Ащепков, занимается в клубе «Ичибан». Мужчина выразил уверенность, что его сыну удастся поговорить с главой государства не только о коньках, но и о дзюдо.

В возрасте 11-и месяцев у Димы был обнаружен лейкоз. Семья начала лечение в Челябинске, но решила продолжить его в Израиле. Однако процедуры оказались не по карману. Тогда как вспоминает Андрей Ащепков, на помощь пришли хоккеисты, а также неравнодушные жители области. Сейчас Дима уже шесть лет находится в стадии ремиссии.

«В возрасте 11-и месяцев и Димы диагностировали лейкоз. Начали лечение в Челябинске, но потом приняли решение продолжить его в Израиле. Собственных средств не хватало, счета огромные и мы начали собирать деньги. На меня вышли хоккеисты, один из них — Евгений Кузнецов, полюс Михаил Видгоф. Собрали две команды, поиграли, плюс собрали денег. Вся область знала про Диму и мы благодарны каждому человеку за то, что Дима здоров, у него уже шесть лет ремиссия»,— добавил Андрей Ащепков.

Напомним, о том, что Дима Ащепков покатается с президентом на коньках на Красной площади стало известно в субботу, 5 декабря. Именно в этот день Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». На просьбу южноуральского мальчика глава государства ответил фразой: «Без проблем. Считай, что ты уже в дороге».