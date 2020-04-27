В Челябинской области 413 человек заболели коронавирусом

В регионе за последние сутки подтверждено 45 новых случаев заражения.

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Министерство здравоохранения Челябинской области сегодня, 27 апреля, рассказало о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Всего за сутки выявили 45 пациентов с подтвержденным COVID-19. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 413 человек.

Также 16 подтвержденных диагнозов за сутки выявлены Златоусте. И теперь число заболевших там достигло 142 человек.

«Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию», — отметили в региональном Минздраве.

Отмечается, что 47 подтвержденных пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. На данный момент на госпитализации остается 361 человек. С начала пандемии в Челябинской области скончалось 3 человека. Причиной смерти пациентов стала онкология, COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.