Алексей Текслер и его супруга вручили подарки участникам акции «Снеговики-добряки»

Губернаторская чета исполнила предновогодние желания детей

В декабре Алексей Текслер и его супруга Ирина принимали участие в акции «Снеговики-добряки».Акция была организована в помощь больным ребятам и детям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Любой житель области мог сделать подарок такому ребенку. Тогда супруги слепили своего снеговика и вытянули два письма. А сегодня — вручили свои подарки писавшим их детям.Первое письмо принадлежало Тимуру Насретдинову. В нем четырехлетний мальчик просил в подарок набор машинок с гаражом для себя и часы для своего брата.

Второе письмо написали Коля и Вика Бунины, мама которых является 15-кратной чемпионкой мира по армрестлингу среди людей с ОВЗ, а также чемпионкой мира и России по легкой атлетике и пауэрлифтингу. Ребята мечтали об игровом наборе с четырехуровневой парковкой и домике для кукол.

В этом году к акции «Снеговики-добряки» присоединились около 300 участников. Единомышленники исполнят мечты 1 000 детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию или имеют тяжелые диагнозы.

