Вторую неделю ищут пропавшего в СНТ южноуральца

Поисками занимаются волонтеры и полиция.

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Вторую неделю в Челябинской области ищут 30-летнего жителя Бакала. Андрей Вязовой ушел со своего садового участка в СНТ «Горняк-2» вечером 15 мая и до сих пор не вышел на связь. За это время волонтеры отряда «Легион-СПАС» по Саткинскому району совместно с сотрудниками полиции и членами добровольной народной дружины «ГарантАвто» несколько раз выходили на прочес близлежащих территорий. Однако поиски не увенчались успехом.

«В воскресенье проводились поисковые мероприятия совместно с полицией и дружинниками. Они нам помогали в поисках квадроциклами, техникой. Был обследован участок „Горняк-2“ и „Горняк-1“, за этим участком садовое товарищество, лес рядом с садами „Горняк-2“. Следов его не обнаружено, появились новые свидетели, которые, возможно, видели пропавшего мужчину. В Бакале были пройдены дома, никто его не видел», — рассказала сайту «Первый областной» координатор отряда «Легион-СПАС» по Саткинскому району Анастасия Чистякова.

Следующий сбор волонтеров для поисков будет объявлен после того, как сотрудники полиции попросят помощи добровольцев. За данной информацией можно следить в официальной группе поискового отряда «Вконтакте».

Напомним, когда пропавшего мужчину видели последний раз, на нем были темно-синие брюки, футболка этого же цвета с надписью Reebok, черные кроссовки. На вид ему 35-40 лет, телосложение среднее, рост около 170 см, у него светлые волосы, короткая стрижка, прямой нос и овальное лицо.

Всех, кто видел Андрея Вязового, просят обратиться по телефонам поисковиков или в полицию.