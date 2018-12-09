/ Дети с ограниченными возможностями познакомились со зверушками в зоопарке

Челябинский зоопарк разрабатывает программу по социальной адаптации.

В Челябинском зоопарке в честь Международного дня инвалидов состоялось мероприятие, на котором детишки смогли лично познакомиться с некоторыми питомцами.

Дети, находящиеся на реабилитации в Областном центре диагностики и консультирования, постоянные гости зоопарка. 6 декабря состоялось очередное мероприятие, на котором присутствовали ребята с ограниченными возможностями и дети, которые попали в асоциальную среду. Ребятам провели экскурсию, а после они смогли познакомится с некоторыми жителями зоопарка. Например с настоящим питоном, курочками и индюшкой, кроликами и многими другими. Детвора смогла не только узнать много нового, но и подержать зверушек на руках. Общение с животными очень благотворно влияет на эмоциональное состояние детей.

В настоящее время Челябинский зоопарк работает над целой программой по социальной адаптации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Так что пожелайте нам удачи! — сообщается в группе зоопарка во «ВКонтакте».