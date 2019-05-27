/ Детям в Челябинской области предлагают подработать на кладбище

Некоторые взрослые считают, что подобная работа не подходит ребенку.

В Челябинской области детям предлагают подработать на кладбище. В одном из городских сообществ Магнитогорска в социальных сетях анонимный комментатор оставил сообщение, рассказав, что его племяннику показали вакансию на погосте. Ребенок искал подработку через Центр занятости населения Магнитогорска.

Несколько комментаторов поддержало пост пользователя о том, что ребенку не стоит работать на кладбище. Большинство же комментаторов одобрили такую возможность заработать деньги, многие из них также подрабатывали на кладбище.

На протяжении нескольких лет ОКУ ЦЗН г. Магнитогорска успешно сотрудничает с МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска» по программе временной занятости для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Подросткам предлагают вакансии «рабочих зеленого хозяйства». Ребята в будние дни по 4 часа в день освобождают основные проезды и вспомогательные проходы от веток и другого мусора, не заходя на территории захоронений. — сообщили сайту «Первый областной» в Центр занятости населения Магнитогорска.

Как отмечают специалисты центра занятости, среди молодежи города Магнитогорска этот вид работы настолько популярен, что на вакансии выстраивается очередь. Это обусловлено тем, что за несколько часов несложной работы можно получить достойную заработную плату.