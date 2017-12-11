/ 61 снежинка и пират ждут ваших голосов в конкурсе «Детство новогоднее»

Отметить участника в самом красивом новогоднем костюме можно на 1obl.tv.

Конкурс «Детство новогоднее», организованный на сайте «Первый областной», выходит на финишную прямую. Две недели родители делились фотографиями своих дочек и сыночков, одетых в новогодние костюмы. На конкурс прислали звездочета, Деда Мороза, фокусника и белого кролика, вылезающего из шляпки, пирата, джедая, Пэппи Длинный Чулок и других. Маленькие участники живут в Челябинске, Кусе и Карталах. Теперь из 61 новогоднего образа посетители «Первого областного» выберут лучший.

10 декабря мы завершили прием работ. Настало время голосования. На это мы даем две недели. Победителем, а значит обладателем лучшего карнавального костюма, станет тот участник, под чьим фото соберется наибольшее количество голосов. Ему же вручат главный приз от сайта «Первый областной». Других лидеров голосования и самых ярких участников поощрят призами от партнеров. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Голосование стартует 11 декабря и завершится 25 декабря. Чтобы проголосовать, нужно поставить «большой палец» под приглянувшимся фото. Количество участников, за которых будут отданы голоса, не ограничено. Голосовать за одного участника с одного устройства можно лишь единожды.