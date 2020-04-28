Евгений Малкин помог госпиталю для детей в Питтсбурге

Игрок и его супруга сделали пожертвование «Дому Роналда Макдоналда».

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Уроженец Магнитогорска и нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал пожертвование в фонд Роналда Макдональда в Питтсбурге. Хоккеист и его супруга Анна Кастерова внесли деньги, на которые были куплены необходимы больным детям товары, еда и настольные игры.



Сам Евгений Малкин признался, что они с супругой хотели помочь семьям Питтсбурга, дети которых оказались на госпитализации. Форвард отметил, что из-за текущей ситуации в мире таким людям приходится трудно. Сейчас в центре лечения, которому помог Евгений Малкин, проживает 20 семей с госпитализированными детьми.

«Мы знаем, что сейчас трудный период для всех, но мы не можем даже представить, каково иметь госпитализированного ребенка в это неопределенное время. Пока мы комфортно живем в наших собственных домах, кто-то полагается на щедрость других людей», — цитирует Евгения Малкина официальный сайт «Питтсбурга».





Отметим, что в текущем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 очка. Сейчас сезон в североамериканской лиге остановлен из-за пандемии коронавируса.