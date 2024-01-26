Детский экологический форум — 2024 пройдет в Челябинске в октябре

В этом году он соберет участников со всей России

Всероссийский Детский экологический форум пройдет в Челябинске 17-18 октября 2024 года, об этом на выставке-форуме «Россия» в Москве заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В этом году мы намерены охватить все уголки нашей огромной страны и сделать поистине детский экологический праздник. Это не просто Форум, где дети получают какие-то знания. Это командная работа с дальнейшей реализацией детских экологических проектов», — анонсировал мероприятие губернатор.

Напомним, первый всероссийский Детский экологический форум провели в Челябинске в 2023 году. На него приехали участники из 18 регионов России.

Напомним, в пятницу, 26 января, на ВДНХ прошел «День экологии». Его открыла вице-премьер России Виктория Абрамченко. Алексей Текслер рассказал о проектах в области экологии, которые реализуются на Южном Урале.