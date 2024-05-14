Челябинцы разработали игру по повышению экологической грамотности

В ней рассказывается о переработке и утилизации отходов

Команда из Челябинской области на Детском экологическом форуме разработала проект «Игра, которую нельзя купить». Он закрепляет знания об утилизации и переработке отходов, а также повышает экономическую грамотность. О разработке рассказали в группе фонда «Компас» в соцсетях.



В игре есть четыре части. Первая — «Мемори» — поможет узнать о способах переработки отходов и видах пластика. Вторая — «Доббль» — закрепит знания о видах фракций, которые можно отправить на переработку.

В части «Домино» участники запомнят виды контейнеров для раздельного сбора мусора. С помощью «Экополя» можно повысить экологическую и экономическую грамотность.

«Всего за время реализации проекта с разработанными играми ознакомились более двух тысяч обучающихся Челябинской области», — говорится в сообщении.

Двести экземпляров игры презентуют на областном слете школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы» областного палаточного лагеря на озере Тургояк.

Игру отдадут в обмен на 50 килограммов макулатуры. Напомним, второй Всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 17—18 октября.

«Челябинск уже второй раз станет центром притяжения школьников со всей России, которым небезразлично экологическое будущее нашей страны. С нетерпением ждем участников. Уверены, что ДЭФ станет площадкой для обсуждения новых прорывных проектов», — говорил ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.