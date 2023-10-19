В Челябинске открылся первый Всероссийский детский экофорум

Гостями стали 2,5 тысячи ребят из 18 регионов

В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. Впервые столица Южного Урала собирает юных экологов, которые привлекают внимание взрослых к вопросам природоохраны и готовы сами эти вопросы решать. С открытия форума передает корреспондент ИА «Первое областное».

На двухдневное мероприятие собрались 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России. В конгресс-холле «Таганай» их встречает выставка «Хранители природы». Арт-объекты, картины и инсталляции из бытовых отходов отражают главную мысль форума — сохранение окружающей среды и природных ресурсов для будущих поколений, переход на альтернативные технологические решения, способные избавить планету от мусора.

Продолжают концепцию выставки площадки партнеров и участников. Свои подходы к раздельному сбору мусора представили компании-переработчики ТБО, «Немузей мусора». Школы Челябинска, Снежинска, Бакала и других городов также показали свои наработки. Кто-то выращивает микрозелень и производит компост, собирает роботы-пылесосы, сортировщиков мусора, роботов-дровосеков, погрузчиков бревен и веток.

Почетными гостями форума стали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, председатель комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сергей Иванов зачитал приветствие президента страны к юным участникам форума и отметил:

«Правильно воспитывать любовь к своей природе, своей стране надо начинать с детства, прямо чуть ли не с детского сада. И то, что вы здесь собрались, в таком огромном зале, — это очень хорошо, это здорово. Я давно не стоял перед такой обширной аудиторией».

Губернатор Алексей Текслер, в свою очередь, подчеркнул, что для Челябинской области очень важно принимать у себя подобные мероприятия. Регион будет и впредь это делать.

«Экология для нас — приоритет. Многое сделано, многое еще предстоит сделать. Но важно, что делаем мы это вместе, потому что без вас, юных экологов, без тех, кто думает уже сегодня о том, как сделать в будущем нашу страну чище, лучше, — без вас нам, конечно же, не обойтись. Вы будете сегодня предлагать свои проекты. Мы будем внедрять их в жизнь здесь, в Челябинской области, и по всей стране. И я уверен, что мы уже скоро увидим эти результаты», — сказал глава региона.