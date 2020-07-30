Детским южноуральским тургруппам разрешили ходить в походы

Они должны соблюдать все меры безопасности.

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Продолжительное время детским организованным туристическим группам в Челябинской области запрещали ходить в походы из-за неблагоприятной эпидобстановки. Теперь же, вместе с постепенным снятием ограничительных мер, разрешение на детские туры получено официально. Только в любом случае, к обычным правилам безопасности при любом турпоходе, важным пунктом добавилось соблюдение мер предосторожности при коронавирусной инфекции.

Поэтому министерство образования и науки Челябинской области совместно с региональным Центром детско-юношеского туризма разработали рекомендации к организации прохождения туристских маршрутов.

«Документ регламентирует подготовку и осуществление турпоходов и других маршрутов передвижения организованных групп несовершеннолетних туристов в природной среде в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Рекомендации распространяются на организованные группы детей всех направлений дополнительного образования», — отметили в Минобразования.

Так, детским группам разрешены походы только на территории Челябинской области. А также все группы должны пройти согласование в маршрутно-квалификационной комиссии (для походов продолжительностью от трех дней), либо зарегистрироваться (для походов продолжительностью менее трех дней) на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Помимо этого, походные маршруты должны обеспечивать экстренные выходы, которые могут позволить в короткие сроки выйти к ближайшему населенному пункту, исключать совместное движение с другими группами и пресекать движение через населенные пункты.

Участие детей и руководителей в походе возможно при наличии справки об отсутствии контактов с инфицированными больными. Ее можно получить в поликлинике по месту жительства.