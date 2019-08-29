Детские загородные лагеря будут восстанавливать в Челябинской области

Сейчас в регионе многие объекты заброшены или переданы частным лицам.

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В Челябинской области могут начать восстанавливать детские пионерлагеря. Об этом рассказал Алексей Текслер во время своей пресс-конференции с журналистами региона.

«Мы эту проблему обсуждали с министерством образования. У нас в регионе много бывших детских пионерских лагерей, которые либо не функционируют, продолжая оставаться на балансе муниципалитетов, либо переданы и как-то используются по другим назначениям», — заявил глава региона.

По словам Алексея Текслера, сейчас в Челябинской области разрабатывают программу. Нужно изучить, какая потребность в детских лагерях есть в муниципалитетах региона. После этого можно будет понять, где требуется восстановить объекты, и приступить к благоустройству мест отдыха для школьников.

«Если мы говорим о здоровье наших детей, то восстанавливать эти лагеря необходимо», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что уже сейчас ведутся переговоры по приведению в порядок лагеря в Озерске.