Детская хирургия и шорт трек будут достроены в Челябинске

Об этом рассказал замгубернатора на онлайн-брифинге.

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Хирургический корпус детской областной больницы и центр шорт-трека в Челябинске будут достроены и начнут функционировать в нормальном режиме. Об этом на брифинге во вторник, 28 апреля, заявил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.



Отвечая на вопрос о детской хирургии вице-губернатор подчеркнул, что вопроса о выделении денег на строительство здания сейчас не возникает. Средства для этих целей предусмотрены.

«То, что деньги на строительство хирургического комплекса у нас выделены и предусмотрены — это не вопрос. Речь идёт о том, чтобы принять окончательное решение, после этого мы будем заниматься проектированием, получим заключение экспертизы и приступим к стройке»,— заявил Сергей Шаль.

Напомним, что внутри нового корпуса планируют разместить всю детскую хирургию, онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект был включён в федеральный проект «Развитие детского здравоохранения». Расположиться новый корпус должен на площади 4,2 гектара.

Высказался Сергей Шаль и о строительстве комплекса для шорт-трека. По словам замгубернатора, у властей есть вопросы к строителям, однако это не повлияет на открытие центра.

«Есть определённые замечания, возможно со стороны строителей были допущены ошибки, все замечания будут устранены и объект в нормальном режиме будет запущен в эксплуатацию»,— сказал Сергей Шаль.

Отметим, ранее уголовное дело по факту махинаций при строительстве комплекса потребовала возбудить областная прокуратура. Ущерб бюджету региона составил более 50 миллионов рублей.