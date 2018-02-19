/ Годовалый ребенок убежал гулять из детсада в Магнитогорске

За невнимательность персонала ответит заведующая дошкольным учреждением.

Годовалый ребенок сбежал из детского сада в Магнитогорске. Малыш покинул территорию учреждения, когда все дети отправились на утреннюю прогулку. Он бродил по прилегающей территории около часа, пока не был замечен проходящей мимо женщиной. Она пришла с ребенком в детсад и передала на руки воспитателям. История произошла 27 ноября 2017 года и, несмотря на благополучное завершение, заинтересовала прокуратуру. Надзорный орган выявил нарушения со стороны заведующей учреждением.

Прокуратурой района в отношении заведующей дошкольным учреждением возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Суд, рассмотрев дело, постановил оштрафовать заведующую. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.