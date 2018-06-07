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/ Детский сад в Каслях восстановили за счет областного бюджета

Детский сад в Каслях восстановили за счет областного бюджета

Правительство Челябинской области продолжает устранять дефицит мест в дошкольных учреждениях.
сегодня в 13:03
  |  Общество

Более 6 миллионов выделили из областного бюджета детсаду № 6 Каслинского муниципального района. На эти средства в учреждении провели комплексное восстановление здания. После масштабного ремонта садик вырос на целый этаж, обзавелся новыми лестничными клетками и пищеблоком. Кроме того, строители заменили окна и кровлю, провели водопровод, смонтировали канализацию, наладили тепло- и электроснабжение. Разрешение на ввод в эксплуатацию садика уже получили весной этого 2018 года.

Сейчас в управлении образования Каслей выдают направления в детский сад. По плану садик примет первую группу дошколят от 1,5 до 3 лет уже в конце июня текущего года. Затем будут открыты еще три группы. Всего дошкольное учреждение смогут посещать 80 маленьких жителей Каслей. С вводом этого учреждения в нашем городе ситуация по охвату детей местами стабилизируется. — рассказала специалист отдела дошкольного образования Надежда Чуфарова.

Такие преобразования продолжаются в рамках выполнения поручения президента Р Ф Владимира Путина по повышению доступности мест в дошкольных учреждениях, данного в декабре 2017 года.

Задача по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет до 2021 года ставится перед нами Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Регион работает над решением этой проблемы. В прошлом году из областного бюджета было направлено более одного миллиарда рублей на строительство детсадов, а также выкуп помещений для открытия дополнительных мест. В 2018—2019 годах направляется 1,3 млрд рублей на капитальное строительство и реконструкцию 1,5 тысячи проектных мест. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Добавим, в 2017 году на строительство и капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений региона было направлено более 1 млрд рублей.

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