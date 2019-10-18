Осужденный экс-мэр Копейска сыграл в футбол в колонии

В Челябинске состоялся финал чемпионата среди исправительных учреждений региона.

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В копейской исправительной колонии №6 сегодня, 18 октября, состоялся финал чемпионата по мини-футболу между исправительными учреждениями Челябинской области. Всего в соревнованиях принимали участие 11 команд из колоний Челябинска, Копейска, Каслей, Кыштыма и Озерска.

Этим финалом была закрыта летняя спартакиада среди исправительных учреждений, которая проводилась в масштабах всего региона.

В финале турнира по мини-футболу победила ИК-6, в которой отбывает свой срок экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин. Он принимал активное участие в соревнованиях: бодро бегал, отдавал пасы партнерам по команде и забивал голы. Помимо этого, он тренирует заключенных-футболистов. Вячеслав Истомин признается, что по возможности, тренируются заключенные каждый день.

«Каждый год проходит летняя спартакиада по футболу, мы готовимся к ней в течение года. И зимой играем, и летом играем. С нашим опытом абсолютно легко мы налаживаем коммуникацию с ребятами. Здесь есть те, кто играл на профессиональном уровне, но, в основном, любители. Так что, все на опыте. Спорт мы любим, а футбол — особенно», — рассказал Вячеслав Истомин.

В последние годы в исправительных учреждениях активно развивается спортивная сфера, привлекается внимание к спорту. В каждом учреждении есть футбольные, волейбольные, баскетбольные спортивные площадки. Также имеются тренажерные залы. Как отмечает начальник отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН Челябинской области Сергей Третьяков, это сделано для популяризации спорта среди заключенных и послушанию.

«Все виды спорта приветствуются, чтобы осужденные больше отвлекались на правопослушное поведение, сохраняли спортивный стиль. Мы для этого проводим различные мероприятия. Руководство главка идет нам на встречу, чтобы проводить соревнования между учреждениями всего региона», — отметил Сергей Третьяков.

К слову, помимо спартакиады по футболу у заключенных проводится мини-олимпиада, где определяются победители сразу в 5-6 видах спорта. Награждают осужденных в рамках закона. В мини-футболе команды боролись за переходящий кубок. Но администрация учреждений иногда поощряет спортсменов сладостями и пирогами.