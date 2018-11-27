/ Игрушки из отходов предложили сделать челябинцам

На сайте Минэкологии запустили конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора.

В Челябинской области 2 ноября начался конкурс на лучшую елочную игрушку из вторсырья. Организаторами выступили Министерство экологии Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» при поддержке регионального движения «Зелёная Россия».

У акции есть важное предназначение — она призвана развивать в людях бережное отношение к природе.

Это творческое состязание призвано воспитать у граждан бережное и внимательное отношение к природе, раскрыть творческий потенциал детей и их родителей, показать, как можно преобразить вторичные материалы в яркое украшение. — отмечает пресс-служба Министерства экологии.

В прошлом году в создании необычной елочной игрушки поучаствовало 810 воспитанников детей со всей области. В этом году к участию зовут не только детей, но и родителей, чтобы сделать игрушку результатом творческого подхода всей семьи.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Сделать это можно на сайте Министерства.

