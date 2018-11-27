Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.51 +0.84 75.57 +0.63
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Игрушки из отходов предложили сделать челябинцам

Игрушки из отходов предложили сделать челябинцам

На сайте Минэкологии запустили конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора.
сегодня в 10:09
  |  Общество

В Челябинской области 2 ноября начался конкурс на лучшую елочную игрушку из вторсырья. Организаторами выступили Министерство экологии Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» при поддержке регионального движения «Зелёная Россия».

У акции есть важное предназначение — она призвана развивать в людях бережное отношение к природе.

Это творческое состязание призвано воспитать у граждан бережное и внимательное отношение к природе, раскрыть творческий потенциал детей и их родителей, показать, как можно преобразить вторичные материалы в яркое украшение. — отмечает пресс-служба Министерства экологии.

В прошлом году в создании необычной елочной игрушки поучаствовало 810 воспитанников детей со всей области. В этом году к участию зовут не только детей, но и родителей, чтобы сделать игрушку результатом творческого подхода всей семьи.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Сделать это можно на сайте Министерства.

Общество
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
сегодня в 14:00
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
Общество
Современные детские площадки изготовят в челябинской колонии
21.11.2018
Современные детские площадки изготовят в челябинской колонии
Общество
Выдра Ваня перестал прятать игрушки от новой сожительницы
  
09.06.2018
Выдра Ваня перестал прятать игрушки от новой сожительницы
Наука
Ученые доказали, что детские игрушки опаснее взрослых
25.01.2017
Ученые доказали, что детские игрушки опаснее взрослых
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
сегодня в 15:28
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
Общество
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
сегодня в 14:55
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
Политика
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
сегодня в 14:38
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
ШОС и БРИКС
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
сегодня в 14:35
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
Происшествия
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
сегодня в 14:28
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
Общество
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
сегодня в 14:00
Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке
Культура
«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре
сегодня в 13:56
«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре
Спорт
Турнир по тхэквондо «Братишка» прошел в Магнитогорске
сегодня в 13:27
Турнир по тхэквондо «Братишка» прошел в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6