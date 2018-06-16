/ Дети устроили массовый заплыв в луже возле школы

Детскую шалость сняли на видео.

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В редакцию сайта «Первый областной» пользователи прислали видео из Норильска. Там местная детвора купается в большой луже прямо возле школы. Рядом еще лежат снежные сугробы, но это не мешает юным пловцам радоваться теплым лучам летнего солнца.

Это обычный двор. Вот такая лужа, в ней дети купаются. Жесть. Суровый север. Снег лежит. — комментирует за кадром автор видео.

Местные жители говорят, что эта лужа известна многим и популярна во все времена. Каждый год местные ребята устраивают в ней массовые заплывы.

Эта лужа там появляется больше 20-ти лет. В моем детстве мы там тоже плескались и плавали на платах! Круто было! — сообщают местные жители.

Кстати, в Норильске в эти выходные дни +26 +28. В Челябинске тем временем +12 +15