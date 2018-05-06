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Разгуливающие по крыше дети шокировали челябинцев

На опасную прогулку отправились совсем юные местные жители.
сегодня в 13:29
  |  Происшествия

Детей, прогуливающихся по крыше магазина, пристроенного к многоэтажке, заметили случайные прохожие. Инцидент произошел сегодня, 6 мая, на улице Зальцмана, 8. Малышей запечатлели на фото.

По крыше гуляют дети! Родители, чьи дети? Заберите, пожалуйста! Страшно за них! — сообщает анонимный автор поста.

Судя по фото, одному из детей, скорее всего, не более трех лет. Старший ребенок то держит младшего за руку, то отпускает, чтобы забраться на более высокие выступы. В этом время малыш остается без присмотра.

В комментариях пользователи предположили, что дети вышли на прогулку со своего балкона, который выходит на пристрой. Некоторые челябинцы уверены, что поводов для беспокойства нет, ведь по крышам лазали многие, другие убеждены, что такое развлечение может быть крайне опасным.

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