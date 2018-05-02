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Дети и взрослые приняли участие в майской эстафете в Каслях

Безопасность массового мероприятия обеспечили десятки правоохранителей.
сегодня в 11:55
  |  Спорт

Командные забеги прошли накануне на главных улицах города Касли. На дорогу вышли команды участников разных возрастных категорий. Всего проверить свои силы решили 450 спортсменов. Самыми младшими оказались ученики средней школы, за ними на старт вышли старшеклассники, студенты и взрослые.

Безопасность спортсменов и зрителей на всем протяжении маршрута обеспечивали более сотни полицейских ОМВД России по Каслинскому району. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По окончанию забегов команды-победители и призеры получили заслуженные награды: памятные кубки, медали, грамоты и деньги. Кроме того, организаторы поблагодарили сотрудников Каслинской полиции за оказание помощи в проведении столь значимого мероприятия.

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