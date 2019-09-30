Качели, чуть не покалечившие маленькую челябинку, смастерили «наспех»

Жители двора, в котором произошло ЧП, рассказали, что строительство с ними никто не согласовывал.

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Жители дома № 14 по улице Скульптора Головницкого выложили в сеть фотографии сломанной качели, которая рухнула прямо под маленькой девочкой. Челябинцы сообщили, что детскую площадку «сколотили» буквально за несколько дней, а материалы, из которых сделаны малые формы, оставляют желать лучшего.

«Ему неделя буквально, на прошлое неделе его открыли. Этот городок. Самое, что меня больше всего возмущает, что с нами никто не согласовал это, по чьей инициативе это было сделано. Где табличка? Должен быть ответственный. Приехали люди с машинами, в течение недели занимались установкой, все — разъехались», — рассказал сосед пострадавшей на качели девочки Анатолий Искратов.

По словам Анатолия, девочке чудом не досталось по голове несущей балкой той самой качели. Малышка отделалась царапиной на руке и испугом, но все могло закончиться намного трагичнее. Вызвали вопросы жителей двора и материалы, которые были применены при строительстве.

«Тут даже не специалисту в нашем сталеваром краю понятно, что это фольга. Это миллиметровая стенка, из этого не делаются качели для детей», — возмутился Анатолий Искратов.

Жители в этот же день обратились в управляющую компанию с требованием оградить их детей от опасного аттракциона. Рабочие убрали упавшие элементы, а также огородили и вторую подобную конструкцию. Утром площадка была обвита предупреждающей лентой.

В «ПЖРЭО» Курчатовского района рассказали, что качели уже восстановили, а также укрепили конструкцию.

«Жители двора нам сказали, что перед тем, как девочка начала качаться, по этой качели лазали 7 человек, раскачивали конструкцию, висели на ней, на этой балке. Маленькая девочка не сможет по сварке сломать качели. Со следственным комитетом мы работаем», — пояснил Евгений Давыденко, главный инженер «ПЖРЭО» Курчатовского района.

Также Евгений отметил, что обе качели были усилены: к ним приварили уголки и укрепили профиль по бокам. Сама конструкция изготовлена из металла в полтора сантиметра толщиной.