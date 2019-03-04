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/ Территория Каштакского бора будет увеличена на 218,2 гектара

Территория Каштакского бора будет увеличена на 218,2 гектара

Лесной массив расширят в рамках работы по улучшению экологической ситуации.
сегодня в 16:37
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании объявил о том, что территория Каштакского бора будет увеличена на 218,2 гектара. Это решение было основано на многочисленных обращениях жителей Металлургического района Челябинска. Бор расположен в черте района и является его «зелеными легкими».

Для нас важно сохранить лесной массив Каштакского бора от вырубок и будущих застроек, значительно увеличив площадь охраняемой территории на 218 гектаров. Это потребует определенных изменений и действий со стороны администрации города Челябинска. —  подчеркнул Борис Дубровский.

Соответствующую задачу поставил глава региона перед мэром города Владимиром Елистратовым и министерством экологии. Также, на территории бора высадят около пяти тысяч саженцев сосны, а также ликвидируют незаконные проезды для автомобилей.

Расширят бор в рамках системной работы по улучшению экологической ситуации. Ранее была увеличена территория Городского бора, расположенного в центре Челябинска.

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Комментарии

Борис
17:07, 04.03.2019
Это всё хорошо! А, вот старую территорию привести в порядок, не пробовали? Лес не прорежен, валежник не убирается, мусорные кучи не ликвидируются. Экология, сама по себе, не прибудет! Ухаживать нужно за бором ПРАКТИЧЕСКИ, а не на словах. Успехов!
Kaligula
16:47, 04.03.2019
В последнее время реально у властей тенденция по улучшению экологии какая-то. То зеленое поле вместо свалки, то квотирование, то завод передумали строить. Теперь ещё и это))

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