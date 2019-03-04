Лесной массив расширят в рамках работы по улучшению экологической ситуации.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании объявил о том, что территория Каштакского бора будет увеличена на 218,2 гектара. Это решение было основано на многочисленных обращениях жителей Металлургического района Челябинска. Бор расположен в черте района и является его «зелеными легкими».

Для нас важно сохранить лесной массив Каштакского бора от вырубок и будущих застроек, значительно увеличив площадь охраняемой территории на 218 гектаров. Это потребует определенных изменений и действий со стороны администрации города Челябинска. — подчеркнул Борис Дубровский.

Соответствующую задачу поставил глава региона перед мэром города Владимиром Елистратовым и министерством экологии. Также, на территории бора высадят около пяти тысяч саженцев сосны, а также ликвидируют незаконные проезды для автомобилей.

Расширят бор в рамках системной работы по улучшению экологической ситуации. Ранее была увеличена территория Городского бора, расположенного в центре Челябинска.