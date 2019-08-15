Челябинск украсили к Гран-при по фигурному катанию

Продажа билетов стартовала уже сегодня.

В преддверии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров украсили главную площадь Челябинска. Город примет международный турнир в сентябре.



На площади Революции выставили 33 флага тех стран, представители которых приедут соревноваться в столице Южного Урала. Кроме того, в центре города красуется стенд, который напоминает жителям о приближающемся спортивном событии, на которое сегодня же открылась продажа билетов. Желающие смогут приобрести проходки в кассах Челябинска, а также через популярные онлайн-агрегаторы. Стоимость - от 300 до 1000 рублей. Причем можно купить как билет на одно состязание, так и абонемент на один день или на всю программу Гран-при.

Сами состязания будут проходить с 12 по 14 сентября на ледовой арене «Трактор». Напомним, что Челябинск уже не первый раз принимает соревнования по этому виду спорта. В 2016 году на той же арене прошли первенство и чемпионат России по фигурному катанию.